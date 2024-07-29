Çukurova Belediyesi'nden kadınlara sanat kursları

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(ADANA) - Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü'ne bağlı Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde açılan "Taş Bebek Yapımı" ve "Tokat Tahta Baskı" kursları yoğun ilgiyle devam ediyor.

Çukurovalı kadınlar taşı sanata dönüştürüyor, tahtalardan kalıplar çıkarıp renkli dünyalar yaratıyor. Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde verilen meslek ve hobi kurslarıyla hem aile bütçesine destek verilirken hem de kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel Türk sanatları yaşatılıyor.

Kültür Bakanlığı Unutulmaya Yüz Tutmuş Sanatlar Öğretmeni Meltem Koyunoğlu, Rusların matruşkasının dünya çapında tanındığına işaret ederek, "Bizim taş bebeklerimizin ve Tokat Tahta Baskı sanatının da öğrenilmesi ve Rusların matruşkası gibi tanıtılıp gelecek kuşaklara aktarılması gerek. Bu bağlamda Çukurova Belediyesi de kültür ve sanatı yaşatmak, kadınlara yeni iş imkanları sunmak adına çok önemli hizmetler sunuyor" dedi.