Çukurova Zabıtası, Semt Pazarlarında Denetimlerini Sürdürüyor

(ADANA) - Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.

Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen son kontrollerde, pazar esnafının kullandığı tartı ve ölçü aletleri incelendi, ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca pazar yerlerindeki genel düzen de gözden geçirildi.

Denetimler sırasında esnafla sohbet eden ekipler, kurallara uyulmasının hem vatandaşlar hem de esnaf açısından önemli olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, semt pazarlarının vatandaşların günlük yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Semt pazarlarımız hem vatandaşlarımızın uygun fiyatlı ve taze ürünlere ulaşabildiği hem de esnafımızın emeğini kazanca dönüştürdüğü önemli alanlardır. Çukurova Belediyesi olarak pazarlarımızda düzenin sağlanması, vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi ve esnafımızın adil bir ticaret ortamında faaliyet göstermesi için denetimlerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kozay, tüm pazar yerlerinde denetimlerini sürdüreceğini belirterek, hem vatandaşların hem de esnafın haklarının korunması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.