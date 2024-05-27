Çukurova Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi Öğrencilere Seminer Düzenledi - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi Öğrencilere Seminer Düzenledi

Çukurova Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi, sınava girecek adaylara destek olmak amacıyla bir seminer düzenledi. Seminerde öğrencilere motivasyon, stres ve kaygıyla başa çıkma konularında bilgi verildi.

27.05.2024 13:00
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(ADANA) - Çukurova Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi, sınava girecek adaylara destek oluyor. Üniversite sınavlarına, KPSS'ye ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere, motive olmaları, stres ve kaygı durumlarını aşabilmeleri için bir seminer düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi ile Çukurova Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleşen söyleşiye çok sayıda aday katıldı.

Tesisler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, gençlerle bir araya gelen Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Anabilim Dalı Öğretim Üyesi psikoterapist Doç. Dr. Egemen Hanımoğlu, öğrencilerle keyifli ve eğitici bir seminer gerçekleştirdi.

Merkezi dolduran adayların sorularını yanıtlayıp, kaygıları dağıtmak için formüller veren Hanımoğlu, belediyenin öğrenciler için böyle faydalı bir söyleşi gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aşırı kaygıya dikkat

Kaygının aslında iyi bir refleks olduğunu ve insanı harekete geçirecek bir davranış olduğunu belirten Doç.Dr. Hanımoğlu, şöyle konuştu:

"Orta düzeydeki kaygı normal bir şeydir. Aşırı kaygıdan dolayı okuduğunuzu anlayamaz, kalem oynatamayacak durumda olamayabiliriz. Peki yüksek düzeyde ki kaygı için ne yapmamız gerekli? Kaygıyla baş etmenin en iyi yolu onu bastırmaya çalışmak yerine, varlığını kabul edip anlamaya çalışmaktır. Çünkü 'kaygılanmamalıyım' dediğinizde daha çok kaygılanma olasılığınız yüksektir. Bunun yerine 'Evet, kaygılanıyorum. Bunun için ne yapabilirim' diyebilirsiniz. İlk olarak sınavdan önce, sınava iyi hazırlanmış olarak girilmeli, uykusuz ve aç olunmamalı, sınav yerine zamanından biraz önce gidilmeli, acele edilmemeli, sınavdan önce gevşemeye çalışılmalıdır. İkincisi, sınav sırasında, kendi kendinize başaramayacağınızı, sorular zor olacak, bilmediğim konular çıkacak gibi iç konuşmaları asla yapmayın. Bu var olan kaygınızı paniğe dönüştürecektir. Eğer aşırı bir kaygıya kapılmışsanız bir veya iki dakika sınavı bırakıp yapacağınız nefes egzersizi ile rahatlamaya çalışın. Sınav başladığı an soruları dikkatlice okuyun, zamanınızı doğru ayarlayın. Rahatlamak için arada bir oturma pozisyonunuzu değiştirin, heyecanlanıp soruyu çözemediğiniz an sorunun yanına işaret koyarak o soruyu geçin. Sınavdan sizden önce çıkanları gördüğünüzde endişelenmeyin son dakikaya kadar zamanınızı kullanın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi Öğrencilere Seminer Düzenledi - Son Dakika

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