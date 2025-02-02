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Çukurova çiftçileri yağmur duasına çıktı

ADANA - Çukurova'da yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde çiftçiler yağmur duası etti.

Kış ayında olunmasına rağmen hiç yağmur yağmaması nedeniyle Kozan ve İmamoğlu ilçesinde çiftçiler yağmur duasına çıktı. İmam eşliğinde çiftçiler yağmur yağması için Allah'a yalvarıp dua etti. Ayrıca çiftler yağmur yağması için kurban da kesti.

Muhtar Ali Şahin uzun süredir bölgede yağış olmadığını buğdaylara gübre atılamadığını ve kurumaya başladığını ifade ederek, "Köyümüzde ilimizde büyük kuraklık var. Ayçiçeği ekim zamanı geldi, buğdaylar kuruma aşamasında. Yağmur yağmazsa halimiz perişan" diye konuştu.

65 yaşındaki Bekir Köse ise, "Bu yaşıma kadar böyle bir kuraklık görmedim. Şimdi kurbanlar keserek bir araya geldik. Allah'tan yardım bekliyoruz. Ekinler zor durumda. Kuraklık çok zor. Burada ayçiçeği, arpa yulaf, mevye ve sebze üretimi var. Rabbimden hayırlı bereketli yağmur diliyoruz yoksa çiftçimizin işi bu sene zor" diye konuştu.