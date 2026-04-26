Çukurova'da Çocuk Şenliği, Renkli Görüntülere Sahne Oldu

(ADANA) - Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çocuk Şenliği, binlerce çocuğun ve ailenin katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar, oyun alanları, şişme parkurlar, yüz boyama aktiviteleri, atölyeler ve sahne gösterileriyle bayramın tadını doyasıya çıkardı.

Çukurova Belediyesi, 23 Nisan dolayısıyla Çocuk Şenliği düzenledi. Etkinlik alanında kurulan oyun parkurları, şişme oyun grupları ve eğlence alanları çocukların en çok ilgi gösterdiği noktalar oldu. Yüz boyama etkinlikleriyle renklenen minik yüzler, palyaço gösterileri ve animasyon ekiplerinin performanslarıyla neşe dolu anlar yaşadı. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken, yaratıcı atölyelerde eğlenceli ve öğretici aktiviteler gerçekleştirildi.

Şenliğe katılan aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Türk bayraklarıyla alanı kırmızı-beyaza boyayan katılımcılar, hep birlikte bayramın anlam ve önemini yaşadı. Gün boyunca süren etkinliklerde çocukların kahkahaları ve heyecanı alana hakim olurken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Etkinliğe Ankara'da olduğu için katılamayan Belediye Başkanı Emrah Kozay'ı, eşi Tuğba Kozay temsil etti. Çocukların etkinliklerine eşlik eden Tuğba Kozay, çeşitli aktivitelerde birlikte zaman geçirerek bu özel günü çocuklarla birlikte kutladı.