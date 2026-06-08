Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Çukurova Belediyesine ait 01 BFH 189 plakalı çöp kamyonu, Toros Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Figen Tuğlu'ya (71) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Tuğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekibi, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Çukurova'da Çöp Kamyonu Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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