Çukurova'da Gençlere İş Fırsatı: Kariyer Günleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çukurova'da Gençlere İş Fırsatı: Kariyer Günleri Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Çukurova Belediyesi'nin düzenlediği Kariyer Günleri, iş arayan gençler ile işverenleri bir araya getiriyor. Başkan Emrah Kozay, gençlerin işe başlamaları için aracılık ettiklerini belirtti.

15.01.2025 11:49  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Çukurova Belediyesi'nin iş arayanlarla işveren firmaları buluşturduğu "Kariyer Günleri" devam ediyor. Başkan Emrah Kozay, "Gençlerin işe başlaması için aracı oluyoruz" dedi.

Kariyer Günleri'nin 2025 yılı ilk buluşması, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Buluşmada Teleperformance firması yetkilileri, iş arayan gençlerle buluştu. Firma ile ilgili yaptığı sunumun ardından iş fırsatlarını katılımcılara aktaran firma yetkilisi, gençlerin sorularını yanıtladı. Engelli bireylerin de katıldığı Kariyer Günleri'nde daha sonra firma için iş başvuruları kabul edildi.

İstihdam Birimi'nin iş arayan vatandaşların umudu olduğunu belirten Başkan Kozay, daha önce gerçekleştirilen Kariyer Günleri'nde çok sayıdaki gencin işe başlamasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "Gençlerin işe başlaması için aracı oluyoruz" diye konuştu.

Birim tarafından belirli aralıklarla düzenlenen Kariyer Günleri'nin gün ve saati Çukurova Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Çukurova\'da Gençlere İş Fırsatı: Kariyer Günleri Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Emrah Kozay, Çukurova, Etkinlik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurova'da Gençlere İş Fırsatı: Kariyer Günleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:48:58. #1.13#
SON DAKİKA: Çukurova'da Gençlere İş Fırsatı: Kariyer Günleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.