Çukurova\'da Gençlere İş Fırsatı: Kariyer Günleri Devam Ediyor

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(ADANA) - Çukurova Belediyesi'nin iş arayanlarla işveren firmaları buluşturduğu "Kariyer Günleri" devam ediyor. Başkan Emrah Kozay, "Gençlerin işe başlaması için aracı oluyoruz" dedi.

Kariyer Günleri'nin 2025 yılı ilk buluşması, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Buluşmada Teleperformance firması yetkilileri, iş arayan gençlerle buluştu. Firma ile ilgili yaptığı sunumun ardından iş fırsatlarını katılımcılara aktaran firma yetkilisi, gençlerin sorularını yanıtladı. Engelli bireylerin de katıldığı Kariyer Günleri'nde daha sonra firma için iş başvuruları kabul edildi.

İstihdam Birimi'nin iş arayan vatandaşların umudu olduğunu belirten Başkan Kozay, daha önce gerçekleştirilen Kariyer Günleri'nde çok sayıdaki gencin işe başlamasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "Gençlerin işe başlaması için aracı oluyoruz" diye konuştu.

Birim tarafından belirli aralıklarla düzenlenen Kariyer Günleri'nin gün ve saati Çukurova Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.