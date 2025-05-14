Çukurova'da Miniklere Sağlıklı Beslenme Eğitimi Verildi

(ADANA)- Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde minik öğrencilere yönelik sağlıklı beslenme, besin ve vitamin grupları eğitimi düzenlendi.

Çukurova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün uzman diyetisyeni ile fizyoterapisti, Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde eğitim alan miniklere sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeyi anlattı. İl Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu'nun beslenme ve fiziksel aktiviteyi destekleyen iş yeri uygulaması projesi kapsamında Çukurova Belediyesi'ne ait 8 semt kreşinde miniklere, sağlıklı beslenmenin püf noktaları görseller, etkinlik ve oyunlarla aktarıldı.

Diyetisyen Şeyma Sevimli, Fizyoterapist Çağla Dallı tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde proje içeriğinde yer alan sağlıklı besinler, aylık menü planlaması (kalori) ve çocukların günlük oyuna çıkarılması, hareketli hayata teşvik edilmesi konuları ele alındı. Her yaş grubu çocuk için 30 dakika süren bilgilendirme renkli görüntülere sahne oldu.

"Yeterli ve dengeli beslenme her zaman önceliğimiz oldu"

Geleceğe daha sağlıklı bireyler yetiştirmek istediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Emrah Kozay, çocuklarda dengeli beslenmenin sağlıklı büyüme ve gelişim üzerindeki etkilerine değindi. Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde eğitim gören öğrencileri yıl içerisinde birçok projeye dahil ettiklerini vurgulayan Kozay, "Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme bizim her zaman önceliğimiz oldu" dedi.