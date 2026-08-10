Çukurova Havalimanı 2 Yılda 10,57 Milyon Yolcuya Ulaştı - Son Dakika
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Çukurova Havalimanı 2 Yılda 10,57 Milyon Yolcuya Ulaştı

Çukurova Havalimanı 2 Yılda 10,57 Milyon Yolcuya Ulaştı
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ağustos 2024'te açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın iki yılda 10,57 milyon yolcu ve 68 bin uçak trafiğine ulaştığını açıkladı. Havalimanı bölge ve Orta Doğu için önemli bir kapı olarak öne çıkıyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 2 yılda 10,57 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 10 Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin gökyüzüne açılan 58'inci kapısı Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu ve uçak trafiğini değerlendiren Bakan Uraloğlu, "Havalimanımız 2 yılda 10,57 milyondan fazla yolcuyu ağırladı, yaklaşık 68 bin uçak havalimanımıza iniş-kalkış yaptı" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, 2026 yılının ilk 7 ayına ilişkin verileri de değerlendirerek, "Ocak-temmuz döneminde havalimanımızda 19 bin 238 uçak, 3 milyon 41 bin 909 yolcu trafiği gerçekleşti" dedi.

'ORTA DOĞU'YA AÇILAN EN ÖNEMLİ KAPILARDAN'

Bakan Uraloğlu, havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı olduğunu belirterek, "3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pistine en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından da biridir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çukurova Havalimanı 2 Yılda 10,57 Milyon Yolcuya Ulaştı - Son Dakika

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