Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı Tamamlandı

Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı Tamamlandı
06.05.2026 02:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamp, gençlerin iletişim becerilerini geliştirdi ve sosyal etkileşimi artırdı. Ödül töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı'nın ikinci etabı, bölgedeki üniversite ve liselerden gelen öğrencilerin katılımıyla Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, Aslantaş Milli Parkı Kızyusuflu Köyü mevkisinde gerçekleştirilen kampta yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin teminatı olduğunu ifade etti.

Organizasyonun gençlerin kişisel, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmeyi, aralarındaki dayanışmayı güçlendirerek yeni dostluklar kurmalarını teşvik etmeyi amaçladığını belirten Yalınız, "Bu kamp süresince kazanacağınız deneyimlerin, geliştireceğiniz iletişim becerilerinin ve kuracağınız dostlukların hayatınıza uzun vadede önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Burada sadece yeni bilgiler edinmekle kalmayacak, aynı zamanda birlikte üretmenin ve paylaşmanın değerini de yaşayacaksınız." dedi.

Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı'na Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin'den gelen öğrenciler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ni ziyaret ederek bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Sosyal etkileşimin artırılması amacıyla çeşitli etkinliklerin yapıldığı kampta öğrenciler, akşam saatlerinde uzay gözlem atölyesinde gökyüzünü inceleme fırsatı buldu.

Ayrıca kamp boyunca gençlerin dijital ve çevresel farkındalıklarını artırmak amacıyla "Doğa Bilimi", "Eko Medya Okuryazarlığı" ve "Yaban Hayatının Dijital Belleği" atölyeleri gerçekleştirildi.

"Doğa Bilimi" etkinlikleri çerçevesinde doğa konulu fotoğraf yarışması ve kamp genelinde kısa video yarışması düzenlendi.

Kampın sonunda gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreninde, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Çukurova, Osmaniye, Kadirli, Gençlik, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:57:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Çukurova İletişim ve Gençlik Kampı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.