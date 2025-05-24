Çukurova Patates Üreticileri Krizle Yüz Yüze - Son Dakika
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Çukurova Patates Üreticileri Krizle Yüz Yüze

24.05.2025 13:51
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CHP'li Orhan Sümer, patates üreticilerinin düşük fiyatlar ve yüksek maliyetlerle zor durumda olduğunu vurguladı.

(ANKARA)- CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Çukurovalı patates üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek "Ürünleri tarlada kalmasın diye düşük fiyatlara razı olmak zorunda kalan çiftçiler, plansız tarım politikaları ve denetimsiz piyasa koşullarında eziliyor. Girdi maliyetlerinin her yıl katlanarak artmasına karşın alım fiyatlarının baskılanması, çiftçiyi borç batağına sürüklüyor. Bir de üzerine fiyatlama krizi çıktı mı çiftçi hepten evine ekmek götüremez duruma geliyor" dedi.

CHP Milletvekili Orhan Sümer, Çukurovalı patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin açıklama yaptı. Sümer, şunları kaydetti:

"Son dönemde zincir marketlerin tarım ürünleri üzerinde uyguladığı tekelleşmeye yakın satın alma politikaları, Türkiye'nin üreten insanlarını derinden mağdur ediyor. Özellikle patates gibi temel gıda ürünlerinde, büyük zincirlerin önce büyük miktarda ürün toplayıp depolaması, ardından bu ürünleri piyasaya düşük fiyatla sürerek fiyatları aşağı çekmesi, üreticiyi maliyetin bile altında satışa zorluyor. Bu durum yalnızca çiftçinin geçimini değil, ülkemizin tarımsal sürdürülebilirliğini ve gıda güvenliğini de tehdit ediyor. Fiyat oyunlarıyla üretimden soğutulan çiftçilerin toprağı terk etmesi, gelecekte çok daha büyük krizlerin habercisi olabilir.

"Çiftçiyi borç batağına sürüklüyor"

Patates üreticileri, artan mazot, gübre, sulama ve işçilik maliyetlerine rağmen emeklerinin karşılığını alamamaktan yakınıyor. Ürünleri tarlada kalmasın diye düşük fiyatlara razı olmak zorunda kalan çiftçiler, plansız tarım politikaları ve denetimsiz piyasa koşullarında eziliyor. Girdi maliyetlerinin her yıl katlanarak artmasına karşın alım fiyatlarının baskılanması, çiftçiyi borç batağına sürüklüyor. Bir de üzerine fiyatlama krizi çıktı mı çiftçi hepten evine ekmek götüremez duruma geliyor.

"Çiftçiler artık sadece ekonomik değil, varoluşsal bir mücadele verdiklerini söylüyor"

Bu tabloya tepki gösteren Adana'daki patates üreticileri, zincir marketlerin baskıcı politikalarını protesto etmek amacıyla iki gün boyunca hasada ara verme kararı aldı. Üretici temsilcileri, 'Artık yeter. Gıda güvenliğimizle bu kadar oynanamaz,' diyerek çağrıda bulundu. Üretimden vazgeçen her çiftçiyle birlikte hem kırsal kalkınma geriliyor hem de yerli ve güvenli gıdaya erişim riske giriyor. Çiftçiler artık sadece ekonomik değil, varoluşsal bir mücadele verdiklerini söylüyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Patates Üreticileri Krizle Yüz Yüze - Son Dakika

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