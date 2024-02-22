Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin güçlendirme çalışmaları martta tamamlanacak - Son Dakika
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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin güçlendirme çalışmaları martta tamamlanacak

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin güçlendirme çalışmaları martta tamamlanacak

Adana'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin poliklinik binasındaki güçlendirme çalışmalarının martta tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Hastanenin bazı bölüm ve servislerinin Yüreğir Devlet Hastanesinde hizmete devam ettiği aktarılan açıklamada, güçlendirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

22.02.2024 14:09  Güncelleme: 14:14
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Adana'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin poliklinik binasındaki güçlendirme çalışmalarının martta tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

ÇÜ'den yapılan açıklamada, depremler sonrasında gerçekleştirilen tetkik, tahkik ve performans analizleri sonucunda orta hasarlı olduğu kesinleşen hastanede blokları güçlendirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Hastanenin bazı bölüm ve servislerinin Yüreğir Devlet Hastanesinde hizmete devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güçlendirme çalışması devam eden poliklinik binamızın martta tamamlanması öngörülmektedir. Güçlendirme çalışmaları, temelde çok miktarda su çıkması gibi nedenlerle planlanandan daha uzun sürmüştür. Yanık merkezi, 4 yoğun bakım ünitesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, radyoloji ve girişimsel radyoloji gibi ünitelerimiz güçlendirilen blokta olup, kısa süre sonra hizmete girecektir."

Halk Sağlığı binasının güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı, son düzenlemeler yapıldıktan sonra 8 Mart'ta teslim alınacağı bildirilen açıklamada, "B blokumuzun güçlendirme projesi detaylı olarak tamamlanmış olup, yapım ihale süreci devam etmektedir. A blokumuzun güçlendirme projesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımıza henüz teslim edilmemiş olup, süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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