Cumartesi Anneleri, 1000. kez oturma eylemi yaparak kayıp yakınlarının bulunmasını talep etti - Son Dakika
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Cumartesi Anneleri, 1000. kez oturma eylemi yaparak kayıp yakınlarının bulunmasını talep etti

Cumartesi Anneleri, 1000. kez oturma eylemi yaparak kayıp yakınlarının bulunmasını talep etti

Kayıp yakınlarının oluşturduğu 'Cumartesi Anneleri', Beyoğlu'nda 1000. kez oturma eylemi yaparak kayıp yakınlarının bulunmasını talep etti. Grup üyeleri, 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi yaptığı oturma eyleminin 1000'incisinde ellerinde yakınlarına ait fotoğraflar ve karanfiller taşıdı. Gruptakiler adına basın açıklaması yapan Sebla Arcan, kayıplardan geriye sadece isimleri ve kucaklarındaki fotoğrafları kaldığını belirterek, '1000 haftadır, hiç dinmeyen bir ağrıyla ve aynı zamanda hiç bitmeyen bir umutla Galatasaray Meydanı'nda bir araya geliyoruz.' dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise 'Cumartesi Anneleri'nin adalet arayışının yanında olduklarını ve yasaklamaların sona ermesini istediklerini' ifade etti. Eyleme, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile bazı DEM Parti milletvekilleri de katıldı.

25.05.2024 15:15
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? Kayıp yakınlarının oluşturduğu "Cumartesi Anneleri", Beyoğlu'nda 1000. kez oturma eylemi yaparak kayıp yakınlarının bulunmasını talep etti.

Grup üyeleri, 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi yaptığı oturma eyleminin 1000'incisinde ellerinde yakınlarına ait fotoğraflar ve karanfiller taşıdı.

Gruptakiler adına basın açıklaması yapan Sebla Arcan, kalplerinde derin yaraların açıldığını, sevdiklerinin mezarlarına bile sahip olamamanın tarifsiz acısını yaşadıklarını söyledi.

Arcan, kayıplardan geriye sadece isimleri ve kucaklarındaki fotoğrafları kaldığını belirterek, "1000 haftadır, hiç dinmeyen bir ağrıyla ve aynı zamanda hiç bitmeyen bir umutla Galatasaray Meydanı'nda bir araya geliyoruz." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise "Cumartesi Anneleri"nin bir adalet arayışı olduğunu dile getirdi.

Bu grubun Anayasa Mahkemesi kararına rağmen yasaklamalarla ve müdahalelerle karşı karşıya kaldığını öne süren Çelik, "Dolayısıyla hem buradan hem 'Cumartesi Anneleri'nin adalet arayışının yanında olduğumuzu belirtmek isteriz hem de eylemlerini gerçekleştirebilmeleri için bu yasaklamaların bir an önce sona ermesini istediğimizi ifade etmek isterim." diye konuştu.

Eyleme, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile bazı DEM Parti milletvekilleri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumartesi Anneleri, 1000. kez oturma eylemi yaparak kayıp yakınlarının bulunmasını talep etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumartesi Anneleri, 1000. kez oturma eylemi yaparak kayıp yakınlarının bulunmasını talep etti - Son Dakika
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