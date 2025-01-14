Cumayeri\'nde Dere Islahı Çalışmaları Başlıyor

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Cumayeri ilçesinden geçen derenin ıslahı için çalışma başlatılıyor.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ıslah çalışmalarından etkilenmesi beklenen esnaf ve pazarcı esnafıyla bir araya gelerek istişarede bulundu.

Çalışmalar esnasında esnafın mağdur edilmeyeceğini belirten Koloğlu, "Buradaki ıslah çalışmalarını biran önce tamamlayıp olası taşkınların önüne geçmeyi planlıyoruz. Tabii ki pazarcı esnafımızın da mağdur olmaması adına yeni pazar yeri alanı oluşturmak için sizlerle bir araya geldik. Hem yerli esnafımız hem de pazarcı esnafımızın mağdur olmaması konusuna önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dere ıslah çalışmalarının pazartesi günü başlayacağını ve pazar yerinin geçici olarak taşınacağını aktaran Koloğlu, yeni alanın cuma gününe kadar hazır hale getirileceğini kaydetti.