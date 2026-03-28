Cumayeri'nde Ev Yangını

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Avlayan köyünde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan yükselen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
