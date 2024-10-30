Cumbria'da Nükleer Denizaltı Tersanesinde Yangın - Son Dakika
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Cumbria'da Nükleer Denizaltı Tersanesinde Yangın

İngiltere'nin Cumbria bölgesindeki tersanede çıkan yangında 2 kişi yaralandı, nükleer sızıntı riski yok.

30.10.2024 14:50
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İngiltere'nin Cumbria bölgesinde nükleer denizaltı inşa edilen tersanede çıkan yangında, ilk belirlemelere göre en az 2 kişi yaralandı.

Cumbria polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 00.44'te (TSİ 03.44) Barrow-in-Furness şehrindeki tersanede yangın çıktığı ihbarı alındığı bildirildi.

Nükleer sızıntı riskinin bulunmadığı kaydedilen açıklamada, bölgede yaşayanlara, kapalı alanlarda kalma, pencere ve kapıları kapalı tutma uyarısı yapıldı.

İlk belirlemelere göre 2 kişinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, henüz can kaybı bulunmadığı ve tersanedekilerin tahliye edildiği belirtildi.

Öte yandan, yangının silah üretici BAE Systems'ta çıktığını açıklayan polis, yerel saatle 08.15'te (TSİ 11.15) halka yaptığı kapalı yerde kalma, kapı ve pencereleri kapatma uyarısını da kaldırdı.

Olayın yaşandığı bölgeye araçla gidenlere, araç camları, kliması ve havalandırmasının kapatılması tavsiye edildi.

İtfaiye ekiplerinin gün boyu çalışacağı tahmin edilirken, acil müdahale araçlarının hareketliliğini etkilememek amacıyla vatandaşlara bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangına arızalı bir ekipmanın sebebiyet vermiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Silahlı Şiddete Karşı Eylem'in (AOAV) verilerine göre, BAE Systems, dünyadaki ülkelerin neredeyse yarısına silah satıyor.

F-35'ler için elektronik savaş sistemlerini üreten BAE Systems, İngiliz ordusu için 26 fırkateyn ve 2 nükleer denizaltı üretiyor.

BAE Systems, İsrail'e silah satışları konusunda da sık sık tepki çekiyor. Şirketin yönetim binaları ve üretim tesisleri, İsrail'in de kullandığı F-35'lerin üretimindeki rolü nedeniyle protestocuların hedefi oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumbria'da Nükleer Denizaltı Tersanesinde Yangın - Son Dakika

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