Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, proje tanıtım toplantısına diğer siyasi partileri davet etti - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, proje tanıtım toplantısına diğer siyasi partileri davet etti

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, proje tanıtım toplantısına diğer siyasi partileri davet etti

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un yarın yapılacak proje tanıtım toplantısına, DEM Parti hariç diğer tüm siyasi partilerin davet edildiği açıklandı. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve tüm ilçe belediye başkanlarına da davetiye gönderildi.

24.02.2024 16:15
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'un proje tanıtım toplantısına, DEM Parti hariç diğer tüm siyasi partilerin davet edildiği bildirildi.

Altınok'un basın ofisinden yapılan açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kalırken aday tanıtım toplantılarına hız verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda Altınok'un, yarın Ankara Spor Salonu'nda yapılacak "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Proje Tanıtım Toplantısı"na DEM Parti haricindeki tüm rakiplerini davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile tüm ilçe belediye başkanlarına da davetiye gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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