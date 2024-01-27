Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ev ziyaretlerine devam ediyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, "Hane Hane Edirne" programı kapsamında ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, vatandaşları evlerinde ziyaret eden İba, sorun ve talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, kenti birlik ve beraberlik içinde geliştireceklerini belirtti.

Edirne'yi hak ettiği yere getirmek için çaba sarf ettiklerini aktaran İba, "Edirne'yi vatandaşlarımızın düşünceleri ve yardımları ile çok daha güzel bir hale getireceğiz. Hepimizin gönlünde, bu şehrin layık olduğu hizmet var. Bu şehre ve bu güzel insanlara hizmetkar olmak için çıktığımız bu yolda, hemşehrilerimizin gönlünden geçenleri bir bir gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.