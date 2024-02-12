Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, müteahhitler ile bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, müteahhitler ile bir araya geldi

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, müteahhitler ile bir araya geldi

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, müteahhitlerin isteklerini dinlemek için bir kafede toplantı düzenledi. Bulut, projelerini anlatarak 31 Mart seçimlerinin Kırklareli için önemli olduğunu vurguladı. Programa AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Daştaş ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ercan Andaç da katıldı.

12.02.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, müteahhitler ile bir araya geldi.

Bulut, bir kafede gerçekleştirilen toplantıda müteahhitlerin isteklerini dinledi.

Toplantıda projelerini anlatan Bulut, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerin Kırklareli için önemli olduğunu belirtti.

1 Nisan'da kentin yeni umutlarla dolu bir sabaha uyanacağını ifade eden Bulut, bahane üretmeden çok çalışacaklarını kaydetti.

Programa AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Daştaş, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ercan Andaç katıldı.

Kaymakam Özdemir, sporcularla bir araya geldi

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, futbol turnuvasında il şampiyonu Vize Anadolu Lisesi kız futbol takımını makamında kabul etti.

Takım çalışmaları hakkında Okul Müdürü Aydın Kocaman ve beden eğitimi öğretmeni İsmail Gümüş'ten bilgi alan Özdemir, sporcuları tebrik etti.

Sporu ve sporcuları her zaman desteklediklerini ifade eden Özdemir, takıma başarılar diledi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli'nde anma programı düzenlendi.

Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mustafa Güçlü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma (BOTAŞ) tesislerinde düzenlenen programda, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Devletin depremlerin ardından tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade eden Güçlü, Kırklareli halkının deprem bölgesine tırlarla yardım gönderdiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa, Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut ile dernek üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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