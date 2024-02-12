Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, müteahhitler ile bir araya geldi.
Bulut, bir kafede gerçekleştirilen toplantıda müteahhitlerin isteklerini dinledi.
Toplantıda projelerini anlatan Bulut, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlerin Kırklareli için önemli olduğunu belirtti.
1 Nisan'da kentin yeni umutlarla dolu bir sabaha uyanacağını ifade eden Bulut, bahane üretmeden çok çalışacaklarını kaydetti.
Programa AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Daştaş, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ercan Andaç katıldı.
Kaymakam Özdemir, sporcularla bir araya geldi
Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, futbol turnuvasında il şampiyonu Vize Anadolu Lisesi kız futbol takımını makamında kabul etti.
Takım çalışmaları hakkında Okul Müdürü Aydın Kocaman ve beden eğitimi öğretmeni İsmail Gümüş'ten bilgi alan Özdemir, sporcuları tebrik etti.
Sporu ve sporcuları her zaman desteklediklerini ifade eden Özdemir, takıma başarılar diledi.
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli'nde anma programı düzenlendi.
Kırklareli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mustafa Güçlü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma (BOTAŞ) tesislerinde düzenlenen programda, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.
Devletin depremlerin ardından tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade eden Güçlü, Kırklareli halkının deprem bölgesine tırlarla yardım gönderdiğini kaydetti.
Konuşmanın ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.
Programa, Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut ile dernek üyeleri katıldı.
İstanbul, Ataşehir'de beton mikseri caddedeki trafik ışıklarında mendil satan hamile kadını ezdi. Kadın ve bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hollanda'da bir temyiz mahkemesi, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının satışının uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sebebiyle durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, İsrail'in bu parçaları kullanarak işlediği insan hakları ihlallerini dikkate alarak bu kararı aldı.
İstanbul Avcılar'da bir genç, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç adam, köpeklerle mücadele ederek kendini korumayı başardı. Bu olay, sokak köpekleri sorununun çözümü için siyasi partilerin vaatlerini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç, başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm bulunacağını ifade etti. Ancak, vatandaşlar somut adımların atılmasını ve sokakların daha güvenli hale getirilmesini talep ediyor.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin olarak Ahlam Albashır ve diğer 35 sanığın yargılandığı davada savcılık, Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Albashir ise savunmasında, vefat eden insanlar nedeniyle geceleri uyuyamadığını ve idam cezasını kabul edeceğini belirtti. Duruşma savcısı ise Albashir'e yetim bıraktığı çocukların günahının onun üzerinde olduğunu söyledi.
Amerikan futbol sezonunun en bilinen etkinliği olan Süper Bowl maçı ansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımları arasında oynandı. Kansas City Chief'in oyuncusu olan sevgilisi Travis Kelce'nin locadan izleyen Taylor Swift, şampiyonluğun ardından sahaya inerek aşkını öpücüklere boğdu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden yurda döndü. Bir basın toplantısı düzenleyerek uzay yolculuğuyla ilgili bilgiler veren Gezeravcı, "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine de yanıt verdi. Gezeravcı açıklamasında "Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Gönlümüz rahat." dedi.
Teknesiyle nehirde balık avına çıkan Trakyalı bir vatandaşın dev yayın balığını avlama heyecanı görülmeye değerdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Güncel › Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut, müteahhitler ile bir araya geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?