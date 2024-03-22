Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Marmaris\'te Esnaf ve Yelken Üretim Tesisi Ziyareti Gerçekleştirdi

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında, Marmaris'te esnaf ve yelken üretim tesisini ziyaret etti.
Ayaydın, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda "Esnaf Başkanlı Buluşuyor" programında, bir araya geldiği esnafların sorunlarını dinledi.
Programda, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, ilçede esnafların yaşadıkları sorunları anlatarak çözümü için destek istedi.
Ayaydın, yaklaşık 76 gündür Muğla'nın tüm ilçelerini gezdiğini, esnafların yaşadığı sorunları da yakından bildiğini söyledi.
Göreve gelir gelmez sorunların çözümü için esnafların yanında olacağını ve onlara destek vereceklerini belirten Ayaydın, "Ben halkın yanında olmayı seviyorum. Esnafımızın ve başkanımızın her zaman yanında olacağım. Yaklaşık 25 yıldır Bodrum'da oturuyorum. Son 10 yıldır ise 12 ay Bodrum'da yaşıyorum. Mahallemdeki tüm esnafla iç içe olmuş bir insanım." dedi.
Göreve geldiğinde toplumun bütün kesimlerine eşit davranarak kimseye ayrıcalık göstermeyeceğini anlatan Ayaydın, turizm merkezi Marmaris'in yollarının da çok iyi olmadığını söyledi.
Kente 20 yıldır gelmeyen hizmetin 5 yıl içinde geleceğini vurgulayan Ayaydın, "Marmaris'in sorunları bitecek ve çok daha güzel bir Marmaris'e kavuşacaksınız. Daha çok turist gelecek ve esnafımız kazanacak. Marmaris'in dereleri körfeze akıyor. Körfezde 5 milyon metreküp balçık var. Böyle olunca buraya turist gelmez. Denizimizi kısa sürede temizlemeliyiz." diye konuştu.
Körfezin temizlenmesi için çalışma başlattıklarını anlatan Ayaydın, göreve gelir gelmez ilçenin alt ve üst yapı sorunlarının giderileceğini ifade etti.
Ayaydın, limana demirleyen teknelerin de atık sularını limanda alacakları bir sistem kurarak denizi temiz tutacaklarını kaydetti.
Ziyaretleri kapsamında Ayaydın, Ulusal Egemenlik ve Bankalar Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Daha sonra ilçede bulunan, yelken üretimi ve ihracatı yapan bir firmayı ziyaret ederek bilgi alan Ayaydın, "Bu tesis Marmaris'te ABD ve Avrupa ülkelerine yelken ihracatı yapıyor. Tesiste 40 kişi çalışıyor. Yurt dışından ülkemize döviz kazandırıyor. Bizim böyle sanayicilerimize destek olmamız lazım. Göreve gelir gelmez istihdam ve döviz girdisi yaratan bu tesislerin her zaman yanında olacağım. Bu tesis Türkiye'nin en büyük yelken üretim tesisi. Ülkemizin gurur kaynağı olan bir tesis." ifadelerini kullandı.
Ayaydın, tesiste üretim yapan işçilerle de sohbet ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Son Dakika › Güncel › Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Marmaris'te Esnaf ve Yelken Üretim Tesisi Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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