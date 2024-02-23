Cumhur İttifakı'ndan Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Meclis Üyeleriyle Buluştu - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'ndan Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Meclis Üyeleriyle Buluştu

Cumhur İttifakı\'ndan Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Meclis Üyeleriyle Buluştu

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, belediye meclis üyeliği adaylarıyla bir restoranda bir araya geldi. Çetinkaya, seçim çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Karamürsel'de hizmet ve eser siyaseti anlayışının devam edeceğini belirten Çetinkaya, birlik ve beraberlik içerisinde millete hizmet aşkıyla çalışacaklarını ifade etti. Programa, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve belediye meclis üyeliği adayları da katıldı.

23.02.2024 11:39
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Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, belediye meclis üyeliği adaylarıyla bir araya geldi.

İlçede bir restoranda düzenlenen programda konuşan Çetinkaya, seçim çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

Karamürsel'de hizmet ve eser siyaseti anlayışının devam edeceğini aktaran Çetinkaya, aldıkları bayrağı daha da yukarıya çıkarmak için çalışacaklarını belirtti.

Çetinkaya, "Adaylık başvurusu yaparak teveccüh gösteren ve mevcutta belediye meclis üyeliği yapan tüm dava ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Cumhur İttifakı'mızın hizmet neferleri olarak, birlik ve beraberlik içerisinde milletimize hizmet aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz. Rabbi'm bizleri mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Programa, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve belediye meclis üyeliği adayları katıldı.

Kaynak: AA

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