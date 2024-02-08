Cumhur İttifakı\'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, Karataş\'ta ziyaretlerde bulundu

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Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Karataş ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kocaispir, ilçedeki programı kapsamında esnaf ve vatandaşlarla görüştü, talepleri dinledi.

Alevi Kültür ve Dayanışma Derneğince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programına katılan Kocaispir, sonrasında MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililere hitap eden Kocaispir, "Karataş ve Adana'mızı geleceğe taşıyacak çok güzel hizmetlere imza atacağız. Adana, tarihi, turizmi ve tarımıyla Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir olacak." dedi.

Kocaispir'e programlarında, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da eşlik etti.