Cumhur İttifakı\'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok\'tan pazarlık eleştirisi

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Vatan üzerinden pazarlık yapılmaz, makam, mevki, koltuk hesabı yapılmaz. Ancak yapıldığını Cumhurbaşkanlığı seçiminde üzülerek gördük. Şimdi de bunu belediye seçimlerinde görüyoruz" dedi.

Altınok, Altındağ'da 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca düzenlenen "Gönül Buluşması" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde bazı partilerin pazarlık görüşmeleri yaptığını, benzer durumu yerel seçim sürecinde de yaşadıklarını söyleyen Altınok, "Vatan üzerinden pazarlık yapılmaz, makam, mevki, koltuk hesabı yapılmaz. Ancak yapıldığını Cumhurbaşkanlığı seçiminde üzülerek gördük. Şimdi de bunu belediye seçimlerinde görüyoruz." diye konuştu.

Altınok, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçmişte genel kurul konuşmasında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam gönderdiğini anımsatarak "Atatürk'e, şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza selam yok. CHP'nin tabanında Atatürkçü, milliyetçi olan, vatanını, ülkesini, devletini seven herkesin buna ses çıkartması lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da şehitlik makamı ve gazilik nişanının Türk milletinin inancında en güzel ve en yüce mertebelerden sayıldığını vurguladı.

31 Mart'ta Altınok'u ABB Başkanı yapacaklarını belirten Aylar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Ankara'nın anahtarını teslim edeceğiz." dedi.