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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyitgazi'de Halkla Buluştu - Son Dakika
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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyitgazi'de Halkla Buluştu

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi'de ilçe sakinleriyle buluştu. Hatipoğlu, davul ve zurna eşliğinde coşkulu bir şekilde karşılandı. Programda konuşan Hatipoğlu, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekası için kurulduğunu ve vatandaşlara nasıl hizmet edileceğini göstereceklerini belirtti.

Cumhur İttifakı\'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seyitgazi\'de Halkla Buluştu
21.01.2024 - 16:17,
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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Seyitgazi'de ilçe sakinleriyle buluştu.

Cumhur İttifakı'nın paydaşları ile Seyitgazi Spor Salonu'ndaki programa katılmak için ilçeyi ziyaret eden Hatipoğlu, davul ve zurna eşliğinde coşkulu bir şekilde karşılandı.

Alkışlar eşliğinde karşılanan Hatipoğlu, gösterilen ilgiye teşekkür ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda katılımcılara hitap eden Hatipoğlu, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekası ve ilelebet ayakta durması için kurulduğunu belirtti.

Vatandaşların desteğiyle bu ittifakı ileri taşıyacaklarını ve vatandaşa nasıl hizmet edileceğini herkese göstereceklerini vurgulayan Hatipoğlu, "Karşımızda tam tersimiz istikamette devam eden, hizmet vermeyen bir anlayış var. Seyitgazi'nin hala imar sorunu var. Biz, Cumhur İttifakı olarak, tüm sorunları çözeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, partili ilçe başkanları ile kadın kolları başkanları, MHP Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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Eskişehir, Seyitgazi, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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