Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
AK Parti adayı Öntürk, Hatay Merkez Salonu'nda düzenlenen toplantıda gazetecilere açıklama yaptı.
Deprem konutlarının altyapısı için proje yürüttüklerini belirten Öntürk, şöyle konuştu:
"Buraların altyapı, kanalizasyon, içme ve atık suları ile üst planlamalarını yapacağız. Ayrıca şehrimize uygun şekilde bazı yerler asfalt bazı yerler de taş olacak. Arkadaşlarımızla en ufak detaylara kadar çalışıyoruz. Işıklandırmaları, yeşil alan ve donatılarıyla inşallah hedefimiz 2025 sonuna kadar bu meseleyi çözmek." dedi.
Öntürk, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin hemen ardından çalışmaya hazır olduklarını söyledi.
EXPO Kisecik Fuar Alanı'nın imkanlar ölçüsünde değerlendirileceğini dile getiren Öntürk, "Kitap fuarı ve çiftçilerimizle ilgili üretim planlarımız var. Alanı kullanabileceğimiz en mantıklı şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.
Projelerini anlatan Öntürk, katılımcıların sorularını yanıtladı.
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