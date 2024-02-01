Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Erdemli ilçesinde AK Parti ve MHP'nin mahalle başkanlarıyla buluştu.
Soydan, Erdemli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda AK Parti ve MHP'li mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.
Cumhur İttifakı'nın uyumlu çalışmasını sürdürdüğünü anlatan Soydan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri???????'nin önem taşıdığını kaydetti.
Soydan, kentin sorunlarını bildiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu şehirde doğup büyümüş biri olarak Mersin'in her yerindeki meselelere hakimim. Artık bilgi ve deneyimimizi belediyeyle, yerelle buluşturarak meseleleri çözme noktasında irademizi ortaya koyacağız. İnşallah bunu hem büyükşehir hem de 13 ilçede kazanacağımız belediyelerle hayata geçireceğiz."
Programa, Cumhur İttifakı'nın Erdemli Belediye Başkan adayı Mustafa Kara, AK Parti İl Teşkilat Başkanı Lütfi Parıltı, AK Parti İlçe Başkanı Serdal Kaya ve MHP İlçe Başkanı Cevat Şahin de katıldı.
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