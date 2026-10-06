Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut ve Trablusşam limanlarının IMEC kulübüne üyeliğini başarı saydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut ve Trablusşam limanlarının IMEC kulübüne üyeliğini başarı saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyrut ve Trablusşam liman yönetimleri, Yeni Delhi'de düzenlenen törenle IMEC Limanlar Kulübüne katıldı. Bildiriye iki limanın yönetim kurulu başkanları imza atarken, Cumhurbaşkanı Avn katılımı Lübnan için önemli kurumsal başarı olarak değerlendirdi.

Lübnan'ın Beyrut ve Trablusşam liman yönetimleri, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) üzerindeki limanlar arasında ticari ve lojistik işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan "IMEC Limanlar Kulübü"ne katıldı.

Beyrut Limanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen imza töreninde ortak bildiriyi Lübnan adına Beyrut Limanı Yönetim Kurulu Başkanı Mervan en-Nefiy ile Trablusşam Limanı Yönetim Kurulu Başkanı İskender Bendeli imzaladı.

Açıklamada, IMEC Limanlar Kulübünün yeni bir kurumsal yapı oluşturmaksızın limanlar arasında diyalog ve işbirliğini teşvik eden açık bir platform olarak kurulduğu belirtildi.

İşbirliğinin öncelikli alanları arasında lojistik bağlantı ve tedarik zincirleri, ticaretin kolaylaştırılması, enerji ve karbon emisyonlarının azaltılması ile dijitalleşme ve veri entegrasyonunun yer aldığı ifade edildi.

"Lübnan için önemli bir kurumsal başarı"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Beyrut ve Trablusşam limanlarının IMEC Limanlar Kulübüne katılımını değerlendirdi.

Avn, söz konusu adımın Lübnan için önemli bir kurumsal başarı olduğunu belirterek, "Bu anlaşma, ortaklıklarımızı güçlendirmek, lojistik ve ticaret sektörümüzü en son küresel standartlara göre geliştirmek için gerçek bir fırsattır. Yeni Delhi'de varılan mutabakat, Lübnan'ın bölgesel ve uluslararası işbirliği haritasındaki varlığını pekiştiren pratik bir adımdır." ifadelerini kullandı.

IMEC Projesi

Hindistan, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği (AB), Eylül 2023'te ticaret, enerji transferi ve dijital bağlantıyı geliştirmeyi amaçlayan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.

Proje, Hindistan'ı Batı Asya ve Orta Doğu'ya bağlayan "Doğu Koridoru" ile bölgeyi Avrupa'ya bağlayan "Kuzey Koridoru" olmak üzere iki ana rotadan oluşuyor.

Güzergah, Hindistan'ın Mumbai kentinden deniz yoluyla BAE'deki Dede limanına, ardından demir yoluyla BAE, Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden İsrail'in Hayfa Limanı'na, oradan da deniz yoluyla Yunanistan'ın Pire Limanı'na ve kara yoluyla Avrupa'ya uzanıyor.

IMEC Limanlar Kulübü ise Hindistan ve Fransa limanları arasında şubat ayında imzalanan mutabakat zaptının ardından mayıs ayında resmen faaliyete geçirilmişti.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelLübnanBeyrutDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel’i kızdırdı: Hain oğlu haindir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay, Özel'i kızdırdı: Hain oğlu haindir
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
Bakanlık düğmeye bastı Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor Bakanlık düğmeye bastı! Çalışma hayatında yeni dönem başlıyor
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
İstanbul’da tutuklanan iki CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
21:30
Ahmet Çakar’ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
Ahmet Çakar'ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
20:51
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
Görülmemiş karar: Başkan, kendi federasyonuna kayyum olarak atandı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
20:25
AK Parti’den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 22:22:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut ve Trablusşam limanlarının IMEC kulübüne üyeliğini başarı saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei