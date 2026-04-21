Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD-İran müzakerelerinden umutlu olduklarını belirtti

21.04.2026 23:42
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin, ABD ile İran'ı müzakere için bir araya getirmeye çalışan ülkelerden biri olduğunu belirterek, müzakerelerin sonuç vermesinden umutlu olduklarını söyledi.

Kılıç, CNN International'dan Becky Anderson'un yayınına katıldı.

ABD ile İran arasındaki ateşkes müzakerelerine Türkiye'nin yaklaşımına ilişkin Kılıç, tarafları bir araya getirme çabalarının sürdüğü, Pakistan, Türkiye, Mısır ve bazı Körfez ülkelerinin müzakere etmek için iki tarafı da bir araya getirmeye çalıştığını ifade etti.

Kılıç, devam eden bir süreç olduğuna işaret ederek, "Umudumuz, tüm tarafların Pakistanlı dostlarımızın ortaya koyduğu çabalara katılmaya devam etmesi. Çünkü bildiğimiz kadarıyla, bu koşullar altında yapılan ilk tur başarılı geçti. Bu nedenle bunun devam etmesini umuyoruz." diye konuştu.

Müzakere sürecinde görüşülmesi gereken birçok konu bulunduğunu anlatan Kılıç, bunların somut sonuçlar doğuracak şekilde değerlendirilmesini umduklarını dile getirdi.

Kılıç, Türkiye'nin müzakerenin sonuç getirebileceğine dair umutlu olduğunu kaydederek, çatışmalar başladığında bir ateşkes beklenmediğini ancak gerçekleştiğini hatırlattı.

Başdanışman Kılıç, müzakerelerin gergin geçtiğini ancak yaşananların sebebi olan tüm sorunlara çözüm bulmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Ankara ziyareti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ankara ziyaretine ilişkin Kılıç, Rutte'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın bir görüşmesi olacağını, temmuzda Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi dahil tüm konuların ele alınacağını söyledi.

Suyun bölgede son derece önemli bir kaynak olduğunu hatırlatan Kılıç, bölgedeki tüm kaynakların birlikte yaşama ve ortak paylaşımı anlayışının en üst seviyede bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Kılıç, "Bölgemizde sahip olduğumuz doğal kaynakların bütün insanlık tarafından paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. Fakat elbette yaşadığımız bölgenin ve bu kaynakları dünyaya sağlayan insanların ister doğal gaz, ister petrol ya da diğer doğal kaynaklar olsun bu süreçte dikkate alınması gerekir." ifadelerini kullandı.

Birlikte ticaret yapabilme ve barış içinde yaşayabilmenin amaç olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bunu başarmak için bağlantısallığa ihtiyaç var." dedi. Bunun için seyahat edebilmenin önemine işaret eden Kılıç, AB örneğini ele alarak insanların çok seyahat etmesi ve sınırların açık olması durumunda, birbirini tanımayla da refahın artacağı mesajını verdi.

Kılıç, Türkiye'nin genel yaklaşımının böyle olduğunu vurgulayarak tüm ülkelerin kendine özgü kapasiteleri ve yapabileceği işler bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkileri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 17 Nisan'da Antalya'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı'na ev sahipliği yapmasına ve bu ülkelerle ilişkilere yönelik soruya Kılıç, "Biz elbette tüm komşularımız ve müttefiklerimizle daha derin işbirliği kurmaya çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Kılıç, Pakistan'ın bu tür gelişmelerden çok önce de Ankara'nın uzun süredir müttefiki olduğunu hatırlatarak Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle de işbirliği ve ilişkilerin artırıldığını kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayisi de dahil olmak üzere sanayi alanında önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Kılıç, "Bu sebeple, savunma sanayiini de kapsayan çeşitli sanayi üretimi alanlarında farklı seviyelerde işbirliği yapmamız son derece doğal." diye konuştu.

Kılıç, karşılıklı anlayışı geliştirme ve birlikte çalışmaya gayret edildiği mesajını vererek "Bunun bölgedeki ortaklarımız ve müttefiklerimiz tarafından da paylaşıldığını düşünüyorum. Bu durum, başka bir şeyden uzaklaşmaya çalıştığımız anlamına gelmez; aksine mevcut yapının üzerine inşa etmek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, ittifakları genişletme ve işbirliği alanını artırmanın olumlu bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Akif Çağatay Kılıç, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, İran, Son Dakika

