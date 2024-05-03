Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihi Gerçekler Konulu Konferans Verdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihi Gerçekler Konulu Konferans Verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihi Gerçekler Konulu Konferans Verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Kayseri Üniversitesinde düzenlenen konferansta Ermeni Soykırımı iddialarının mesnetsiz olduğunu ve tarihi gerçeklerin çarpıtıldığını ifade etti. Sertçelik, 1915'te tehcir kararıyla ülkenin güneyine sevk edilen Ermenilerin daha sonra farklı ülkelere gittiğini belirtti. Konferans sonunda Sertçelik'e plaket takdim edildi.

03.05.2024 09:15  Güncelleme: 09:18
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Kayseri Üniversitesinde "Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihi Gerçekler" konulu konferans verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Yerleşkesinde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Yardımcısı Adnan Tezcan, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, senato üyeleri ile akademisyen, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Sertçelik, sözde Ermeni soykırım iddialarının tamamen mesnetsiz ve yalan olduğunu, gerçeklerin çarpıtılarak sanki böyle bir şey yaşanmış gibi kamuoyunun inandırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Sertçelik, 1915'te tehcir kararı ile yaklaşık 500 bin Ermeni'nin ülkenin güneyine sevk edildiğini, daha sonraki dönemlerde bunların büyük bölümünün Suriye'den Lübnan ve Mısır'a daha sonra ise Avrupa ve ABD'ye gittiğini aktardı.

Sözde Ermeni soykırımı iddialarının dünyaya kabul ettirilerek, ilk etapta tazminat sonrasında toprak talebinde bulunulmaya çalışıldığını vurgulayan Sertçelik, tarihi gerçeklerin hiçbir zaman çarpıtılmaması gerektiğini, Ermeni soykırımı iddialarının kesinlikle yalan olduğunu tarihçilerin bunu sürekli dile getirip belgelerle sunduğuna da kaydetti.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, konferansın sonunda Sertçelik'e plaket takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihi Gerçekler Konulu Konferans Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihi Gerçekler Konulu Konferans Verdi - Son Dakika
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