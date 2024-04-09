Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: İsrail'in saldırıları ve soykırım öncelikli gündemimiz

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, " İsrail'in işgal ettiği kutsal topraklarda düzenlediği saldırılar ve Filistinli kardeşlerimize karşı yürüttüğü insanlık dışı soykırım, her zaman öncelikli gündemimiz olmuştur." ifadelerini kullandı.
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ve Kudüs mücadelesindeki tavrının, dün ne ise bugün de aynı hassasiyetle devam ettiğini vurguladı.
İsrail'in işgal ettiği kutsal topraklarda düzenlediği saldırıların ve Filistinlilere karşı yürüttüğü insanlık dışı soykırımın, her zaman öncelikli gündemleri olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:
"Bu bağlamda yürüttüğümüz diplomasi trafiği ile bu vahşeti tüm dünyaya duyurduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu sebeple Filistin'e verdiğimiz destek, İsrail'in amacına ulaşması önündeki en büyük engeldir. Bir terör devleti gibi davranan İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir vahşetin sembolü haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ise İsrail'in gerçek yüzünü tüm dünyaya haykıran tek lider olarak tarihe geçmiştir. Uluslararası arenada Filistin halkı için mücadelemiz artarak devam edecektir. Filistin için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğimiz gibi İsrail'in gerçek yüzünü haykırmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz."
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