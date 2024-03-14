Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 şehir hastanesi inşaatı devam ediyor, 3 hastane planlama aşamasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda 14 şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor. Planlama aşamasında da 3 şehir hastanemiz var."
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, özel maçta Karadağ'ı 4-0 mağlup etti. Ay-yıldızlıların gollerini Emin Arda Doğan, Taha Necati Atay, Recep İnanç ve Ege Bilim kaydetti. Milliler, iki gün önce oynadıkları hazırlık maçında ise Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencilerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 240 bin lira, 11 bin 200 dolar, 27 banka kartı, 8 cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te öğretmenler ve okul yöneticileri ile iftar programına katıldı. Programda konuşan Bakan Yusuf Tekin, müfredatı sadeleştirmenin önemine değinerek gerekçeleri hakkında bilgi verdi.
MÜSİAD Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin, ramazan dolayısıyla bir market ve fırına girerek toplam 40 bin liralık veresiye borcunu kapattı. Borçları ödeyen Bilin, iş yeri sahibini ve borcu olan mahalledeki vatandaşları sevindirdi. MÜSİAD İl Başkanı Bilin, Osmanlı geleneği olan zimem defteri uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve borcu tahsil etmekte zorlanan esnafa yardımcı olduklarını belirtti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yük treninin çarptığı aracın sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Dörtyol ilçesi Aşiyan mevkiinde meydana geldi. İrem S. 06 BCU 072 plakalı aracıyla hemzemin geçitten geçmek istediği esnada yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.
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