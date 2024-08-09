Cumhurbaşkanı Erdoğan, 187 general ve amiralin atama kararlarını yayımladı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 117 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.