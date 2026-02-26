Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Ülkenin Lideriyle Telefonda Görüştü

(ANKARA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Sırbistan, Özbekistan, Bosna-Hersek ve Yunanistan liderleriyle ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde liderler Erdoğan'ın doğum gününü kutlarken, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kararlılık vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi."

Liderler görüşmelerde Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanımız da liderlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmelerde Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılıklarını belirttiler."