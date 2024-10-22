Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a 4 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Belçika, İrlanda, AB Delegasyonu ve Çek Cumhuriyeti büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, İrlanda Büyükelçisi Clare Brosnan, AB Delegasyonu Büyükelçisi Thomas Hans Ossowski ve Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Petr Stepanek'i kabul etti. Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sırasıyla güven mektuplarını sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.