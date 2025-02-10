Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Malezya'da Fahri Doktora Ünvanı Verildi.

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, resmi ziyarette bulunduğu Malezya'da düzenlenen törende, Malaya Üniversitesi tarafından uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora ünvanı verildi. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Asya'nın iki yakasında yer alan Türkiye ve Malezya; coğrafi uzaklığa rağmen esasen birbirlerinin dost, kardeş ve aynı zamanda ortağıdır. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemli boyutlarını eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı için Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in daveti üzerine Malezya'yı ziyaret ediyor. Erdoğan, başkentte Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Malaya Üniversitesi tarafından uluslararası ilişkiler alanında tevdi edilen ve Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından kendisine sunulan fahri doktora beratını almak üzere Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Başbakan Enver İbrahim'in davetiyle icabet ettiğim güzel ülkenize, her gelişimizde kendimizi evimizde, kardeşler arasında hissediyoruz. Asya'nın iki yakasında yer alan Türkiye ve Malezya, coğrafi uzaklığa rağmen esasen birbirlerinin dost, kardeş ve aynı zamanda ortağıdır. Bu ortaklığı 2014 yılında stratejik, 2022 yılında ise kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkardık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemli boyutlarından birini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Akademik münasebetlerimiz 1980'lerden bu yana ivme kazandı. Bir dönem ülkemize hakim olan yasakçı ve baskıcı zihniyet sebebiyle birçok gencimiz buralara geldi, eğitim aldı, akademik kariyer yaptı. Hamdolsun o günler artık ülkemizde geride kaldı. Bugün Türkiye olarak, biz dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın uluslararası öğrenciye ülkemizde yüksek öğrenim imkanı sunuyoruz" dedi.

Bugün Malaya Üniversitesi tarafından şahsıma tevdi edilen fahri doktora unvanı dolayısıyla başta Sayın Nazrin Şah olmak üzere tüm üniversite yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında kabule dilen Malaya Üniversitesi'nin bu ünvanı tevdi etmesini şahsıma, ülkeme ve milletimize gösterilen teveccühün bir tezahürü olarak kabul ediyorum."

Törende Türkiye'nin ve Malzeya'nın milli marşları okundu ve Erdoğan'a fahri doktora beratı sunuldu.