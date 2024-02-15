Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi. Erdoğan, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

15.02.2024 10:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Türkiye Yüzyılı" isimli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda düzenlenen dron gösterisinde, "Türkiye Yüzyılı" tipografisinin çizildiği fotoğrafa oy verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı kategoride, Yair Palti'nin çektiği Tel Aviv'de toplanan binlerce göstericinin, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesini protesto ettiği "S.O.S" isimli kareyi oyladı.

Erdoğan, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın imzasını taşıyan, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının toprağa verilmek üzere Deyr el-Belah kentindeki Aksa Hastanesi morgundan alınmasının yer aldığı "Tarifsiz" isimli fotoğrafını ve Mohammad Fayq'ın İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde ve Gazze'de öldürdüğü Filistinlilerden 111'inin cenazesinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplu mezara defnedilmesini gösteren "Toplu mezar" adlı fotoğrafını seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde oyunu Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafından yana kullanan Erdoğan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde ise Mostafa Alkharouf'un, Kadir Gecesi'nde, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı dolduran binlerce kişinin namaz kılıp dua etmesini gösteren "İlk kıblede namaz" fotoğrafına oy verdi.

Oylamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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