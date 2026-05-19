Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü

19.05.2026 21:22
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti - Bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini, her alanda işbirliğini geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in bölgedeki çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini belirten Erdoğan, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik entegrasyonun pekiştirilmesi için gündemlerindeki meselelerin çözümüne odaklanılan görüşmede, bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini, her alanda işbirliğini geliştirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

