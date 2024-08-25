Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Komando Taburu Komutanlığı açılışına katıldı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Komando Taburu Komutanlığı açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bulunduğu Bitlis'te Ahlat Komando Taburu Komutanlığı açılış törenine katıldı. AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Komando Taburu Komutanlığı açılışına katıldı" denildi.
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