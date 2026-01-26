Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'ye Katılan Belediye Başkanlarına Rozetlerini Taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında partisine katılan 4 belediye başkanına rozetlerini taktı.
AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantımızda partimize katılan Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül'e rozetlerini taktı."
