Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'ye Katılan Belediye Başkanlarına Rozetlerini Taktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'ye Katılan Belediye Başkanlarına Rozetlerini Taktı

26.01.2026 17:27  Güncelleme: 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında partisine katılan 4 belediye başkanına rozetlerini taktı.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantımızda partimize katılan Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül'e rozetlerini taktı."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'ye Katılan Belediye Başkanlarına Rozetlerini Taktı - Son Dakika

Polis kaçan şüpheliyi kuryenin motosikletine binerek yakaladı Polis kaçan şüpheliyi kuryenin motosikletine binerek yakaladı
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Zirvede puan farkı açıldı Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun’u ayağa kaldırdı Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
Fenerbahçe taraftarından yönetime eleştiri Fenerbahçe taraftarından yönetime eleştiri

19:03
Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
18:12
Kar yağışı değil küçük kıyamet ABD’de 200 milyon kişi tehdit altında
Kar yağışı değil küçük kıyamet! ABD'de 200 milyon kişi tehdit altında
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 19:49:48. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'ye Katılan Belediye Başkanlarına Rozetlerini Taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.