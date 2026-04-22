Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Telefonda Görüştü

22.04.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin son dönemde gerçekleşen üst düzey temaslarla iyi bir ivme kazandığını ifade etti.

Erdoğan, bölgemizdeki savaşın Avrupa'yı da zayıflatmaya başladığını, bu gidişe barış odaklı yaklaşımla müdahale edilmemesi halinde çatışma sürecinin vereceği hasarın çok daha büyük olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin, İran konusunda olduğu gibi Ukrayna-Rusya savaşında da müzakereler yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için gayret gösterdiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Walter Steinmeier, Diplomasi, Güvenlik, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 23:30:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.