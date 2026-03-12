(ANKARA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Paylaşımda, Erdoğan'ın Wadephul'u kabulüne ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'u Kabul Etti - Son Dakika
