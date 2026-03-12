Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul\'u Kabul Etti

(ANKARA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

