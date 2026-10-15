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15.10.2026 20:07:25. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" - Son Dakika