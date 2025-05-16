Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'tan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi.

Özel uçak "TUR" ile yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir karşıladı.

Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca düzenlenen İstanbul GENÇFEST Programı'na katılmak üzere Basketbol Gelişim Merkezi'ne geçti.