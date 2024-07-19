Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona Yatı'na sahip çıkan yine biz olduk' - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona Yatı'na sahip çıkan yine biz olduk'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona Yatı\'na sahip çıkan yine biz olduk\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılışında, tarihi eserlere sahip çıktıklarını ve tarihimizin tüm dönemlerini kucakladıklarını belirtti. Erdoğan, Savarona Yatı'nın restorasyonunu tamamlayarak misafir devlet ve hükümet başkanlarını ağırlamak için kullanacaklarını söyledi. Ayrıca, Yıldız Sarayı'nın halka ücretsiz olarak ziyarete açıldığını duyurdu.

19.07.2024 16:43
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(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılışında; "Lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona Yatı'na sahip çıkan yine biz olduk. Aynı durum pek çok tarihi eser, yapı ve obje için de geçerlidir. Birileri Cumhuriyet'in arkasına saklanıp Osmanlı karşıtlığı yaparken, biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış törenine katıldı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tarihimizin bir dönemine damgasını vuran reddi miras anlayışı bizlere gerçekten çok ağır bedeller ödetti. Bu zihniyetin gadrine uğrayan sembollerden biri Yıldız Sarayı oldu. Gerilik numunesi görülen ecdat yadigarı pek çok kültür varlığımız gibi burası da yıllarca ihmal edildi, örselendi, hoyratça kullanıldı. Saray külliyesini oluşturan binaların çoğu adeta talan edildi. Bunlarla birlikte yakın tarihe ışık tutacak olan birçok eser, obje ve eşya da maalesef ya yakılmış ya kırılıp dökülmüş ya da haraç mezat satılmıştır. 1920'li yılların sonunda Merasim Köşkü'nün bir süre kumarhane olarak işletilmesi, sarayın maruz kaldığı hoyratlığın örneklerinden biridir.

Gazi Mustafa Kemal'in ömrünün son aylarını geçirdiği Savarona Yatı'nın hangi skandallarla gündeme geldiğini hepimiz hatırlıyoruz. Gazetelere de yansıyan ahlaksızlık hadisesinden sonra süratle harekete geçtik ve Savarona Yatı'nı devraldık. Titiz bir çalışmayla Savarona'yı restore ettirdik ve kısa bir süre sonra inşallah restorasyonu bitiyor, ardından olması gerektiği şekilde misafir devlet ve hükümet başkanlarını ağırlamak için inşallah kullanmaya başlayacağız. Bunu bile eleştirenler, akla hayale gelmeyen iddialarda bulunanlar çıktı. Oysa, lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona Yatı'na sahip çıkan yine biz olduk. Aynı durum pek çok tarihi eser, yapı ve obje için de geçerlidir. Birileri Cumhuriyet'in arkasına saklanıp Osmanlı karşıtlığı yaparken, biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık. Tarihe vefa geçmişe saygı anlayışla ülkemiz ve yurt dışındaki ecdat yadigarı eserlerimizi yeniden ayağa kaldırdık.

Bugünden itibaren halkımıza açtığımız bu mekanı, önümüzdeki ayın sonuna kadar, bu ay dahil, ücretsiz olarak ziyarete açmış olacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona Yatı'na sahip çıkan yine biz olduk' - Son Dakika

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