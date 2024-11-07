Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

07.11.2024 20:50
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

BUDAPEŞTE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena Stadyumu'nda 47 ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılımıyla 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi düzenlendi. Zirvede liderler Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaş, düzensiz göç ve iktisadi güvenlik konularını ele aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede açılış oturumu ve ardından kapalı formatta gerçekleştirilen ara toplantıların ardından aralarında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de yer aldığı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan, zirvenin sonunda liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika

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