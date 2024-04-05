Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya\'da Cuma Namazı Kıldı

Muğla, Türkiye'de Su Ürünleri ve Hayvansal Ürünler İhracatında İlk Sırada

Muğla, bin 480 kilometrelik kıyı şeridiyle Türkiye'nin en uzun kıyısına sahip olmasıyla birlikte, su ürünleri ve hayvansal ürünler ihracatında da Türkiye'de lider konumda bulunuyor. Su Ürünleri ve Hayvansal Ürünler sektörü, Mart ayında 137,3 milyon dolar olan ihracat rakamını 143,8 milyon dolara çıkardı. Ege Bölgesi'nde ise Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Mart ayında yüzde 5'lik artışla 143,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek liderliğini sürdürdü.