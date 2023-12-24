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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i doğum günü dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev\'in doğum gününü kutladı Açıklaması
24.12.2023 - 15:50,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i doğum günü dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği mesajda kendisi ve Türk halkı adına Aliyev'in doğum gününü tebrik etti, sağlık ve mutluluk dolu uzun bir ömür diledi.

Erdoğan, Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan'ın istikrarlı başarıları ve uluslararası ölçekte artan itibarından gurur duyduklarını belirttiği mesajında, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 'iki devlet, tek millet' şiarına dayanan eşsiz kardeşlik ve dayanışma bağları, bugün olduğu gibi gelecekte de ilişkilerimize güçlü bir temel oluşturmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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