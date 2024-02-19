Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i karşılayacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i karşılayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev\'i karşılayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak. Erdoğan, Aliyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

19.02.2024 00:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.

Erdoğan, Aliyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/14.30/14.45/15.30/16.30/17.15)

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

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