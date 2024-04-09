Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

09.04.2024 15:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü.

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

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