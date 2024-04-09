Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü.
Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
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Kuşadası'nda bayram öncesinde vatandaşlar, yeni aldıkları kıyafetlerin tamiratı için terzilere yoğun ilgi gösteriyor. Terziler ve berberler, artan talep nedeniyle gece geç saatlere kadar çalışarak müşterilerini mağdur etmemek için çaba gösteriyor.
Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, araziye gömülü şekilde 53 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Genç ilçesi Sağgöze kırsalında araziye gizlenmiş olan esrar maddesi bulunduğu belirtildi.
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