Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet tek millet" anlayışıyla iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın 'iki devlet tek millet' anlayışıyla iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı" ifadeleri yer aldı.